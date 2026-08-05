القسام تبث إصدارًا جديدًا يوثق سيرة محمود المصري ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إصدارًا مرئيًا جديدًا ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، تناول سيرة محمود ميسرة المصري، الذي قالت إنه قُتل خلال الأيام الأولى من الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتضمن الإصدار مشاهد من مراحل الإعداد والتدريب، إلى جانب وصية مصورة للشهيد، تحدث فيها عن مسيرته وعلاقته بمدينة يافا التي تنحدر منها عائلته، مؤكدًا في كلماته على تمسكه بحق العودة.

وبحسب ما ورد في المادة المنشورة، كان المصري يشغل منصبًا عسكريًا في كتيبة رائد العطار التابعة للواء رفح، كما عرض الإصدار مشاهد مرتبطة بشقيقه علاء المصري الذي سبقه في القتل خلال الحرب.

وتضمن الفيديو رسائل وجهها المصري لعائلته ورفاقه، دعا فيها إلى مواصلة الطريق الذي اختاره، كما تناول جانبًا من حياته داخل صفوف المقاومة قبل مقتله.

ويأتي نشر الإصدار ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تبثها كتائب القسام لتوثيق مقاطع مرتبطة بمقاتليها الذين قُتلوا خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.