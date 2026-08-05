الاحتلال يقيم قاعدة عسكرية فوق أنقاض القرية السويدية برفح

كشفت مشاهد ميدانية وصور أقمار صناعية حديثة عن إنشاء جيش الاحتلال الإسرائيلي قاعدة عسكرية متكاملة فوق أنقاض القرية السويدية بمحاذاة ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالقرب من الحدود المصرية، في إطار تعزيز وجوده العسكري في المنطقة.

وأظهرت المشاهد أن الموقع تطور من نقطة قيد الإنشاء إلى قاعدة تضم تحصينات خرسانية، وسواتر ترابية، ونقاط مراقبة، وأبراج اتصالات، وطرقًا وساحات معبدة، إضافة إلى منشآت خدمية ومواقع لتمركز الآليات العسكرية، مع رفع علم الاحتلال فوق إحدى النقاط العسكرية.

وتؤكد مقارنة صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال تموز/يوليو الماضي توسع أعمال التجريف والرصف واستكمال البنية التحتية للموقع، الذي بدأ إنشاؤه مطلع حزيران/يونيو، قبل أن يشهد توسعًا متسارعًا خلال الأسابيع الماضية.

ويعكس إنشاء هذه القاعدة العسكرية توجه الاحتلال إلى تعزيز سيطرته الميدانية على الشريط الساحلي الجنوبي لقطاع غزة، وتثبيت وجود عسكري دائم في محيط مدينة رفح.