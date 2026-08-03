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^200 مثال: غزة العزة

القسام تنشر مشاهد للشهيد محمد شنيورة توثق معارك الصبرة وتل الإسلام في غزة

الرسالة نت - غزة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، مشاهد مصورة للشهيد القسامي محمد رسلان شنيورة، أحد أفراد وحدة الإعلام العسكري في كتيبة الصبرة وتل الإسلام التابعة للواء غزة.

وتضمنت المشاهد لقطات وثقها الشهيد للمعارك التي خاضها مقاتلو كتيبة الصبرة وتل الإسلام خلال توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، إلى جانب مشاهد من حياته خلال مراحل الإعداد والتدريب.

وأوضحت الكتائب أن المادة المصورة تأتي ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، التي توثق من خلالها سِيَر وتضحيات قادتها ومقاتليها الذين قُتلوا خلال معركة "طوفان الأقصى".

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313813

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