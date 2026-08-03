الحية وبزشكيان يبحثان تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات مفاوضات غزة

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور خليل الحية، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الميدانية والسياسية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلى جانب مستجدات ملف المفاوضات.

واستهل الرئيس الإيراني الاتصال باستذكار رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية، في ذكرى اغتياله، مؤكدًا استمرار وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه، ومواصلة دعمه وإسناده رغم ما تتعرض له إيران من اعتداءات.

كما هنأ بزشكيان الحية بانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، مشددًا على أهمية التوافق ووحدة الأمة، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الحية عن تقديره للموقف الإيراني الداعم للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الكاملة، واستخدام جميع الوسائل المشروعة لاستعادتها.

واستعرض الحية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، متطرقًا إلى ما تشهده من تطورات ميدانية وسياسية، ومستحضرًا الشهداء الذين ارتقوا منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى".

كما عبّر عن أمله في وقف العدوان على الجمهورية الإسلامية وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدًا أن وحدة الأمة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قوتها ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه.