ترامب: محادثات مع إيران اليوم.. ولا موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات مع إيران ستنطلق، اليوم الإثنين، دون أن يحدد موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد تراجعه عن هجوم قال إنه كان وشيكًا على طهران لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين عقب عودته إلى واشنطن، إن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر اليوم، لكنه لم يكشف عن مكان انعقادها أو الأطراف المشاركة فيها، كما امتنع عن الإجابة بشأن أي مهلة زمنية لإبرام اتفاق.

وكان ترامب قد ذكر، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن إيران وعددًا من دول الشرق الأوسط طلبت مهلة لاستكمال اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، داعيًا طهران إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تهديدات أمريكية متكررة بتصعيد الحرب ضد إيران، قبل أن يتراجع ترامب عن تنفيذ هجوم جديد لإتاحة فرصة للمفاوضات، في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن إغلاق إيران لمعظم مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظيريه السعودي والباكستاني لبحث الجهود الدبلوماسية، فيما أكدت طهران أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية، مع التشديد على أن مسار التفاوض لا يتعلق بقرار فتح أو إغلاق المضيق.

من جهته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني إيلي كوهين استمرار التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن إسرائيل ستتحرك عسكريًا إذا حاولت إيران استئناف برنامجها النووي أو تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.

وتنفي إيران باستمرار سعيها لامتلاك سلاح نووي، في حين تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل مواصلة الضغوط لمنعها من تطوير قدرات نووية عسكرية.