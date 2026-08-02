الاحتلال يلاحق محررًا مقدسيًا بتعويضات باهظة لصالح يهودا غليك

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير المقدسي المحرر عرين الزعانين، بقرار قضائي يُلزمه بدفع 380 ألف شيقل، تشمل 300 ألف شيقل تعويضًا لعضو الكنيست الإسرائيلي السابق والمتطرف يهودا غليك، إضافة إلى 80 ألف شيقل بدل أتعاب محاماة.

وقالت محافظة القدس إن القرار يأتي بعد نحو ست سنوات من الإجراءات القضائية التي تعرض لها الزعانين، والتي شملت اعتقاله وفرض كفالات وغرامات مالية على خلفية تصديه لغليك خلال مشاركته في بيت عزاء الشهيد إياد الحلاق بمدينة القدس عام 2020.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد أصدرت في تموز/ يوليو 2020 حكمًا بسجن الزعانين خمسة أشهر، إلى جانب تغريمه خمسة آلاف شيقل، بتهمة الاعتداء على غليك، قبل أن تُلزمه محكمة الاحتلال في آذار/ مارس 2021 بدفع تعويض مدني بقيمة 60 ألف شيقل لصالح الأخير.

ورفع القرار الجديد قيمة التعويض إلى 300 ألف شيقل، مع إضافة 80 ألف شيقل أتعاب محاماة، كما أحالت سلطات الاحتلال ملفه إلى ما يُعرف بـ"دائرة الهجرة".

ويأتي القرار بعد أسابيع من إصدار مخابرات الاحتلال أمرًا بإبعاد الزعانين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، أُبلِغ به عبر تطبيق "واتساب".

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى ملاحقة الأسرى المحررين والنشطاء المقدسيين، عبر فرض العقوبات المالية والإدارية، بما يشمل التهديد بسحب الهويات والإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى.