السفارات الأمريكية في المنطقة تحذر رعاياها وسط تصاعد التوترات

أصدرت السفارات الأمريكية في "إسرائيل" والأردن والعراق، اليوم السبت، تحذيرات متزامنة لرعايا الولايات المتحدة دعتهم فيها إلى رفع مستوى الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر والتفكير في مغادرة المنطقة إذا تصاعدت التوترات.

وقد دعت السفارة الأمريكية لدى الاحتلال، المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى التفكير في المغادرة أو الاستعداد لها إذا حدث تصعيد.

وفي الأردن، حثت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط على توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية.

وطالبت السفارة في عمّان الأمريكيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن، وذكّرتهم بأن إيران استهدفت بنى تحتية مدنية وحيوية في أنحاء الشرق الأوسط.

وشددت على ضرورة متابعة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات، والالتزام بالتعليمات والتحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية.

وفي العراق، قالت السفارة الأمريكية إن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال يشهد تطورات متسارعة ومتقلبة، ونصحت رعاياها بالحفاظ على الجاهزية.

وتزامنت هذه التحذيرات مع إعلان الجيش الكويتي رصد مسيّرات وصفها بأنها معادية داخل المجال الجوي للبلاد، فجر السبت، مؤكدًا أن قواته تعاملت معها ودمرتها.

كما وتأتي هذه التحذيرات بعد تقارير تشير إلى أن واشنطن و"تل أبيب" تخططان لضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وسط تهديدات من طهران بالرد.