واشنطن وتل أبيب تدرسان استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية تستهدف منشآت الطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، في وقت توعدت فيه طهران برد واسع قد يشمل إغلاق مضيق هرمز واستهداف مصالح أميركية.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يصدر حتى الآن قرارًا نهائيًا ببدء العملية، فيما تشمل الأهداف المحتملة محطات توليد الكهرباء والمصافي ومنشآت البنية التحتية للطاقة، وسط تنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن الخطط العسكرية.

وبحسب التقرير، ناقش مسؤولون أميركيون تداعيات استهداف قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك تأثيره على أسواق النفط والاقتصاد العالمي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية جاهزيتها لتنفيذ أي توجيهات تصدر عن الرئيس.

في المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت عسكرية أميركية في الكويت، مؤكدة أن ذلك يأتي ردًا على الضربات الأميركية الأخيرة، فيما حذرت من أن أي تصعيد جديد سيقابل برد "غير مسبوق".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم إعداد خطة شاملة للرد على أي هجوم أميركي، بينما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن استمرار الضغوط الأميركية قد يدفع طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، بما يحمله ذلك من تداعيات كبيرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.