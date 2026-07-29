الشرطة المجتمعية بخانيونس تنهي خلافين ماليين بقيمة 29 ألف شيكل

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس، قسم غرب المحافظة، خلافين ماليين بين عدد من المواطنين، بلغت قيمتهما الإجمالية 29 ألف شيكل، وذلك بعد متابعة الشكاوى المقدمة والتدخل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وأوضحت الشرطة أن الشكوى الأولى تعلقت بمطالبة المواطن (ع.ع) بمبلغ 12 ألف شيكل من المواطن (م.ج) مقابل معاملات تجارية، فيما تمحورت الشكوى الثانية حول مطالبة المواطن (ض.م) بمبلغ 17 ألف شيكل من المواطن (ب.ع) كجزء متبقٍ من ثمن مجمدات.

وأكد مدير الشرطة المجتمعية بخانيونس أن الخلافين انتهيا بالتراضي، بعد مناقشة تفاصيل الشكاوى مع الأطراف والتوصل إلى اتفاق يقضي بسداد المبالغ المستحقة على أقساط شهرية، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وإنهاء النزاع وديًا.