دراسة.. عاداتك في شرب القهوة قد تمنح الكبد حماية إضافية

عززت دراسة جديدة الأدلة المتزايدة على الفوائد الصحية للقهوة، بعدما أظهرت أن الأشخاص الذين يستهلكونها يومياً، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو خالية منه، أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد مقارنة بغير شاربي القهوة.

وأشارت أبحاث ممتدة على مدى عقود إلى أن تأثير القهوة الوقائي على الكبد يُعد من أكثر النتائج العلمية ثباتاً، إذ ارتبط استهلاكها بانخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد وتليفه ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ويعزو الباحثون ذلك جزئياً إلى احتوائها على مركبات كيميائية تحد من الالتهابات، فضلاً عن حمض الكلوروجينيك الذي يساعد الكبد على الاستجابة للأنسولين بكفاءة أكبر.

وكشفت دراسة نُشرت في دورية "Clinical Gastroenterology and Hepatology" أن باحثين من جامعة سيدارز-سايناي للعلوم الصحية تابعوا نحو 355 ألف شخص لمدة متوسطة بلغت 13 عاماً، ليتبين أن تناول خمسة أكواب أو أكثر من القهوة يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 47%، وتراجع خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 32%.

كما أظهرت النتائج أن شاربي القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 42% خلال فترة الدراسة، ما يضيف دليلاً جديداً على الدور المحتمل للقهوة في دعم صحة الكبد وتقليل مخاطره المرضية.