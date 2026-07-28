القسام توثق مشاركة الشهيد عمرو الغره في اشتباكات من مسافة صفر بموقع "الأحواض"

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة للشهيد القسامي عمرو خالد الغره، أحد فرسان الإعلام العسكري في كتيبة الصبرة وتل الإسلام التابعة للواء غزة، ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي توثق مسيرة مقاتليها الذين قُتلوا خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأظهرت المشاهد مشاركة الغره في تنفيذ عملية إغارة استهدفت موقع "الأحواض" العسكري في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، حيث خاض مقاتلو القسام اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال من مسافة صفر، أسفرت، وفق ما أعلنته الكتائب، عن سقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وبحسب القسام، شهدت العملية استهداف دبابتين من طراز "ميركافا" باستخدام قذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، إلى جانب محاولة أسر أحد جنود الاحتلال خلال الاشتباك، غير أن الظروف الميدانية حالت دون إتمامها. كما أكدت الكتائب رصد هبوط مروحيات إسرائيلية لتنفيذ عمليات إخلاء استمرت لأكثر من ساعة عقب العملية.

وتندرج هذه المشاهد ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، التي تسلط الضوء على محطات من سيرة وتضحيات مقاتلي كتائب القسام الذين قُتلوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، من خلال عرض مواد مصورة توثق مشاركتهم في العمليات الميدانية.