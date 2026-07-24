عراقجي: لن نقبل بوقف لإطلاق نار "مؤقت" دون تلبية مطالبنا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن بلاده لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار ما لم تُلبَّ مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مشدداً على أن حماية المصالح الإيرانية في المنطقة تمثل "ثابتاً أساسياً".

وقال عراقجي، خلال تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشولبون آتا القرغيزية، إن الولايات المتحدة "تواصل النهج ذاته رغم تلقيها ردوداً حاسمة من إيران في كل مرة تختبر فيها بلاده".

وأضاف أن قطر وباكستان تواصلان أداء دورهما في جهود الوساطة، موضحاً أن المشكلة القائمة مع واشنطن، لا ترتبط بغياب الوسطاء، وإنما بمحاولة الهيمنة الأمريكية.

وشدد عراقجي على أن طهران "لن تخضع لسياسة واشنطن القائمة على الهيمنة، ولن تستجيب للتهديد والضغط"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "اختبر هذا المسار مراراً ثم عاد لاحقاً لطرح مواقف مختلفة".

وفي سياق متصل، أوضح عراقجي أن المشاورات مع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان بشأن المبادرات المطروحة لوقف الحرب مستمرة، مؤكداً استمرار التواصل مع موسكو وبكين بشكل منتظم.