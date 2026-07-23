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^200 مثال: غزة العزة

"النقد" تُبقي الخصم عند 25% لموظفي غزة

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، تعليمات جديدة تنظم آلية خصم أقساط القروض من رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، تقضي بالإبقاء على نسبة الخصم عند 25% من الدفعة المحولة من الراتب.

وقالت سلطة النقد، في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، اليوم، إن التعليمات الجديدة تنص على ألا تتجاوز نسبة خصم أقساط القروض 25% من الدفعة المحولة من راتب الموظف أو من قيمة القسط المستحق، أيهما أقل، بدلًا من نسبة 50%.

وألزمت التعليمات، المصارف، بتثبيت قيمة القروض الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة كما كانت بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2026، وعدم تحميل المقترضين أي فوائد أو أرباح إضافية على القروض القائمة حتى السداد الكامل.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/ أبريل 2026 سيكون اليوم الخميس.

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313534

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