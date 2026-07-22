رسموا شعار "المخلص" وحشدوا أنصارهم.. تحذيرات من تصعيد جماعات "الهيكل" بالمسجد الأقصى

تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى، غدًا الخميس، بالتزامن مع ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل"، وسط مخاوف من تصعيد جديد في مدينة القدس المحتلة.

وحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان وصل "الرسالة نت"، من محاولات تهويد المسجد الأقصى والاعتداء على المقدسات الإسلامية، في ظل دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المتطرفة لحشد آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد خلال هذه المناسبة.

وقالت الحركة إن هذه التحركات تأتي في إطار محاولات لتغيير الهوية الدينية والتاريخية للقدس، مشيرة إلى رسم شعار "المخلّص" على حجارة الساحة الشرقية للمسجد الأقصى، بالتزامن مع الدعوات لتنفيذ اقتحام جماعي.

وأكدت حماس أن المساس بالمسجد الأقصى يمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء، مشددة على أن الاحتلال لن يتمكن من فرض واقع تهويدي أو تغيير الهوية العربية والإسلامية للمسجد. كما دعت الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط والصلاة في باحاته ومحيطه، والعمل على إفشال مخططات التهويد، مطالبة الدول العربية والإسلامية والهيئات الدينية والحقوقية والإعلامية باتخاذ خطوات عملية لحماية المسجد.

وفي السياق، كانت محافظة القدس قد حذرت، أمس الثلاثاء، من تنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال هذه المناسبة، معتبرة أن تحركات جماعات "الهيكل" لم تعد نشاطًا لفئات متطرفة، بل أصبحت جزءًا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد وتقويض وضعه التاريخي والقانوني.

وأوضحت المحافظة أن جماعات "الهيكل" تسعى إلى تسجيل رقم قياسي جديد في أعداد المقتحمين، برفع العدد إلى نحو 5 آلاف مستوطن، بعد أن بلغ نحو 4 آلاف خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن أعداد المقتحمين شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة.

وجددت محافظة القدس تأكيدها أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، وقفٌ إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويته أو وضعه القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولا تمنح الاحتلال أي شرعية.