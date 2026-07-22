عمدة نيويورك: نتنياهو مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية

اتهم عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب والإشراف على "إبادة جماعية مروعة" بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مكانه يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ممداني، في مقطع مصور نشره عبر حساباته الرسمية، الثلاثاء، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، إلى جانب "تشويه عشرات الآلاف من الأطفال، الذين خضع بعضهم لعمليات بتر من دون تخدير، واستهداف مستشفيات حديثي الولادة ومراكز رعاية الأمهات، وحرمان المواليد الجدد من فرصة الحياة".

وأضاف أن نتنياهو مسؤول أيضاً عن "تجويع أعداد لا تحصى من الفلسطينيين من خلال منع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن مقتل مئات من عمال الإغاثة والصحفيين".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت، الشهر الماضي، استمرار استهداف وقتل الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تمول الأسلحة المستخدمة في هذه العمليات.

وأكد ممداني دعمه لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، معتبراً أنها جاءت على خلفية "جرائم بالغة الخطورة تمس الإنسانية جمعاء"، ومشدداً على ضرورة اعتقاله ومحاكمته، كما أيد تنفيذ مذكرات التوقيف بحق أي شخص تصدر بحقه المحكمة اتهامات.

وأوضح أن إدارته بحثت جميع السبل القانونية لمعرفة ما إذا كانت مدينة نيويورك تمتلك صلاحية تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال زيارة نتنياهو للمدينة، إلا أنها خلصت إلى أنها لا تملك صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذها.