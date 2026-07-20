"القسام" تكشف تكتيكات معارك بيت حانون

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إصدارًا مرئيًا جديدًا ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، وثّقت فيه جانبًا من التكتيكات العسكرية التي استخدمها مقاتلوها خلال معارك بيت حانون شمال قطاع غزة، إلى جانب استعراض مسيرة الشهيد القائد الميداني مهيار ناصر، نائب قائد فصيل في كتيبة بيت حانون.

وأظهر الإصدار اعتماد مقاتلي القسام على إمكاناتهم الذاتية في إدارة المعركة، من خلال إعادة تدوير مخلفات الاحتلال وتحويل الذخائر والقذائف غير المنفجرة إلى عبوات ناسفة، إضافة إلى استثمار ركام المنازل المدمرة في إنشاء مواقع تمويه وكمائن استهدفت قوات الاحتلال وآلياته خلال التوغلات البرية.

كما تضمن الإصدار مشاهد للشهيد مهيار ناصر خلال مراحل الإعداد والتدريب والتجهيز العسكري، وظهوره برفقة عدد من قادة ومقاتلي كتيبة بيت حانون الذين استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، إلى جانب لقطات أثناء تجهيز واستخدام قاذف "الياسين 105" المضاد للدروع في استهداف قوات الاحتلال.

وسلط الإصدار الضوء على عدد من الشهداء الذين رافقوا ناصر في معارك بيت حانون، مؤكدًا دورهم في التصدي للقوات المتوغلة والدفاع عن شمال قطاع غزة.

واختتمت القسام الإصدار بعرض الوصية الأخيرة للشهيد مهيار ناصر، التي شدد فيها على الثبات في طريق المقاومة، مؤكدًا استعداده للتضحية في سبيل الله وفلسطين، كما وجّه رسالة مؤثرة إلى والدته وأهله دعاهم فيها إلى الصبر والثبات، معتبرًا الشهادة أسمى مراتب النصر.