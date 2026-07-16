أسعار خيالية لتذاكر حضور نهائي كأس العالم

تحولت تذاكر نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته الأحد على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية، إلى حديث جماهير كرة القدم حول العالم، بعدما سجلت أسعارها مستويات غير مسبوقة، لتصبح المباراة الأغلى من حيث تكلفة الحضور في تاريخ البطولة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن أرخص تذكرة متاحة في سوق إعادة البيع عبر منصة SeatGeek بلغت نحو 7253 دولاراً شاملة الرسوم، في حين بدأت أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب (المستوى الأول) من 14362 دولاراً، مع توقعات بارتفاعها أكثر كلما اقترب موعد انطلاق المباراة، في ظل الطلب الكبير على حضور النهائي.

وفي المقابل، طرحت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفعة إضافية من التذاكر عبر منصته الرسمية، إذ بلغ سعر تذكرة الفئة الثانية 7380 دولاراً، بينما تراوحت أسعار بعض مقاعد الفئة الأولى المميزة بين 19995 و32970 دولاراً، وفقاً لما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

كما وصلت أسعار باقات الضيافة الرسمية إلى 34500 دولار للفرد، وتشمل مقاعد مميزة وخدمات ضيافة وصالات خاصة، في إطار استراتيجية فيفا لتعزيز الإيرادات من المباريات الكبرى.

ولم تتوقف الأسعار عند هذا الحد، إذ أظهرت منصات إعادة البيع عروضاً تجاوزت 61 ألف دولار للمقعد الواحد في أكثر المواقع تميزاً داخل الملعب، بينما رصدت تقارير إعلامية أخرى عروضاً استثنائية بأسعار أعلى، من دون تأكيد إتمام عمليات البيع بهذه القيم.

ويعزو مراقبون هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل، أبرزها الإقبال الجماهيري الهائل على النهائي، واعتماد فيفا نظام التسعير الديناميكي الذي يرفع الأسعار تبعاً لحجم الطلب، إلى جانب النشاط المكثف في سوق إعادة البيع، وهو ما دفع وكالة رويترز إلى وصف مونديال 2026 بأنه الأغلى في تاريخ كأس العالم من حيث أسعار التذاكر.

وأثارت هذه الأرقام انتقادات واسعة بين الجماهير، التي اعتبرت أن حضور المباراة النهائية بات بعيداً عن متناول المشجع العادي، في وقت تؤكد فيه فيفا أن جزءاً كبيراً من الأسعار القياسية يعود إلى سوق إعادة البيع وليس إلى أسعار التذاكر الرسمية.