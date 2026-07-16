الجيش الإيراني: إغلاق مضيق هرمز مستمر حتى تلتزم واشنطن بالشروط الإيرانية

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن السيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز أصبحت "مطلبًا وطنيًا وشعبيًا"، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تتراجع عن ما وصفه بحقوق الشعب الإيراني في المضيق.

وقال العميد محمد أكرمي نيا إن القوات الإيرانية ستواصل إغلاق مضيق هرمز ما لم تعترف الولايات المتحدة بالنظام القانوني الإيراني وتلتزم بتطبيق القوانين التي أقرتها طهران بشأن الملاحة في المضيق.

وأضاف أن الضربات الأمريكية لن تؤدي إلى إعادة فتح المضيق، معتبرًا أن السبيل الوحيد لذلك يتمثل في التزام واشنطن بالتفاهم الموقع خلال اجتماع إسلام آباد، ووقف ما وصفه بالأعمال العدائية، والقبول بتطبيق القوانين الإيرانية.

وشدد نيا على أن القوات المسلحة الإيرانية ماضية في هذا النهج، ولن تسمح بأي تدخل أمريكي في المضيق تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن إيران لم تكن في حالة حرب مع دول الجوار، لكنها تعتبر استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية في تلك الدول لتنفيذ هجمات ضد الأراضي الإيرانية أمرًا غير مقبول، مؤكداً أن ذلك "لن يمر دون رد".

كما أعلن المتحدث، بحسب تصريحاته، أن القوات المسلحة الإيرانية دمّرت 17 قاعدة أمريكية في المنطقة وألحقت بها أضرارًا كبيرة، مدعيًا أن الولايات المتحدة لم تعد تمتلك استراتيجية واضحة للدخول في الحرب أو الخروج منها.