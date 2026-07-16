​​​​​​​4 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة منذ الفجر

استشهد أربعة مواطنين، صباح الخميس، وأصيب آخرون، جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في أنحاء قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن نهاد رياض عروقي وإصابة عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غرب مدينة غزة.

كما استشهد المواطن إبراهيم رضوان خطاب برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، فيما استشهد كل من محمد عاهد الريفي وسهيل صلاح اهديبي جراء قصف استهدف حي التفاح شرقي غزة.

وشهد حي الزيتون الليلة الماضية قصفًا مدفعيًا مكثفًا بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي، بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة خمسة مواطنين جراء القصف، مع استمرار تعذر الوصول إلى والدهم العالق في المنطقة.

وواصلت مروحيات الاحتلال من طراز "أباتشي" إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.