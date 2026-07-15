الاحتلال يفرج عن 12 أسيرًا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن 12 أسيرًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأفاد مراسلنا بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية، برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت عملية الإفراج عن 12 معتقلًا من السجون الإسرائيلية، ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ويأتي الإفراج في ظل استمرار احتجاز الاحتلال آلاف الفلسطينيين في سجونه، بينهم معتقلون من قطاع غزة اعتُقلوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط تقارير حقوقية توثق تعرضهم لظروف احتجاز قاسية وانتهاكات متواصلة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسب معطيات فلسطينية، عن أكثر من 246 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ودمار واسع طال مختلف أنحاء القطاع.