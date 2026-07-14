7 شهداء في استهداف إسرائيلي لنقطة شرطة غربي مخيم جباليا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم، استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا، العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد، إثر غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة الفلسطينية غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بأن القصف أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم العقيد محمد مروان سالم، إضافة إلى عدد من الضباط والأفراد، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأدانت وزارة الداخلية استهداف نقطة الشرطة، معتبرةً ذلك جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات المدنية والعاملين فيها بقطاع غزة.