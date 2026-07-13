الاتحاد الأوروبي يطلق "مبادرة فريق غزة" لحشد مليار دولار لدعم التعافي المبكر في القطاع

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إطلاق "مبادرة فريق غزة" خلال الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويكا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وبمشاركة ممثلين عن 65 دولة ومنظمة دولية.

وتهدف المبادرة إلى حشد مساهمات مالية بقيمة 883.6 مليون يورو (نحو مليار دولار)، لتنسيق جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، استنادًا إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر في أبريل/نيسان 2026 عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بما يسهم في توحيد جهود المانحين وتسريع تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن المبادرة تأتي انسجامًا مع "خطة سلام غزة" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بهدف ضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الإنسانية في القطاع.

وتركز المبادرة على تمويل مشاريع حيوية تشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض وإدارة النفايات الصلبة، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.

وتضم المبادرة 13 دولة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، وهي: إسبانيا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والنرويج، وفنلندا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، مع توقعات بانضمام دول أخرى، بينها أستراليا وكندا.

وخلال الاجتماع، استعرضت السلطة الفلسطينية التقدم المحرز في برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل تعزيز الحوكمة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحديث شبكات المياه والكهرباء.

وأكدت المفوضية الأوروبية استمرار العمل بآلية "بيغاس" (PEGASE) لضمان الشفافية والرقابة في إدارة الدعم المالي، مشيرة إلى أن إجمالي المساعدات المقدمة عبر هذه الآلية منذ عام 2008 بلغ 3.8 مليارات يورو.

وعلى هامش الاجتماع، وقّعت المفوضية اتفاقيات مساهمة جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، تُضاف إلى 310 ملايين يورو سبق تخصيصها ضمن برنامج الدعم الأوروبي لفلسطين خلال عامي 2026 و2027.

وأكدت المفوضية أن "مبادرة فريق غزة" ستعمل كمنصة مفتوحة لتنسيق جهود المانحين وشركائهم المنفذين، وتعزيز التكامل بين مشاريع التعافي المبكر، بما يسهم في زيادة فاعلية الدعم الدولي الموجه لقطاع غزة.