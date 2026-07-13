داخلية غزة تطالب مسؤولًا أمميًا بالاعتذار: تدخل الشرطة في مستودع المساعدات قانوني

رفضت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الاتهامات التي وردت في بيان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، بشأن تعامل الشرطة مع مستودع للمساعدات تابع لبرنامج الأغذية العالمي في مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدة أن ما ورد في البيان "افتراءات واتهامات باطلة لا تستند إلى الوقائع".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت"، إن تدخل قوة من الشرطة في المستودع، السبت الماضي، جاء بعد تلقي معلومات عن حالة فوضى وتجمهر ومحاولات لنهب محتويات المستودع، مشيرة إلى أن القوة تعاملت مع الموقف وفق الأطر القانونية بهدف تأمين الموقع ومنع أعمال السرقة والنهب.

وأكدت الوزارة أن الشرطة تؤدي واجبها في حفظ الأمن والنظام العام، إلى جانب تسهيل عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأضافت أن القوة الشرطية ضبطت، خلال عملية تأمين المستودع، مواد وصفتها بـ"المهربة" داخل شحنات المساعدات، موضحة أن التحقيقات بشأنها لا تزال مستمرة.

واستهجنت الوزارة ما اعتبرته "اتهامات مجافية للحقيقة" وردت في بيان المسؤول الأممي، مطالبة رامز ألكباروف بالتحقق من المعلومات عبر قنوات التواصل الرسمية قبل إصدار أي تصريحات، كما دعت إلى سحب البيان وتقديم اعتذار عنه.

وشددت على أن قنوات الاتصال مع الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية مفتوحة بشكل دائم، وكان بالإمكان الاستفسار عن ملابسات الحادثة قبل نشر البيان.

وفي السياق ذاته، فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما وصفه بـ"المغالطات" الواردة في تصريحات ألكباروف، مؤكداً أن ما جرى لم يكن اقتحاماً أو عرقلة للعمل الإنساني، وإنما مهمة رسمية نفذتها الشرطة الفلسطينية لإنفاذ القانون، وإحباط محاولة لاستغلال قوافل المساعدات في عمليات تهريب تجارية غير مشروعة.