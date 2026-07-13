عضو هيئة علماء فلسطين: الضيف أرعب الاحتلال وكان كابوسا يلاحقه

قال عضو المكتب التنفيذي في هيئة علماء فلسطين في الكويت، الدكتور إبراهيم مهنا، إن الذكرى الثانية لاستشهاد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف تمثل محطة لاستحضار مسيرته، مؤكداً أن اغتيال القادة لا ينهي فكرة المقاومة ولا يوقف مسيرتها.

وأضاف مهنا، في حديث خاص لـ "الرسالة نت"، أن الضيف "شكّل اسماً مرعباً للاحتلال وأملاً للفلسطينيين وللمستضعفين في العالم"، معتبراً أنه جسّد نموذجاً للقائد الذي أمضى حياته في ساحات المواجهة، وتحمل سنوات طويلة من المطاردة والإصابات حتى نال الشهادة.

وأشار إلى أن وصية الضيف التي أعلنها في السابع من أكتوبر، ومفادها أن "طريق التحرير لا يكون إلا بالمقاومة"، ما زالت حاضرة في وجدان الفلسطينيين، على حد تعبيره، مؤكداً أن الضيف "لم يكن شخصاً بقدر ما كان مشروع مقاومة لا يعرف المستحيل".

وأوضح مهنا أن الضيف، إلى جانب رفاقه، أسهم في تطوير قدرات المقاومة وتحويل إمكاناتها إلى أدوات ردع، رغم سنوات الحصار والظروف الصعبة التي عاشها قطاع غزة.

وأكد أن استهداف القادة لن يؤدي إلى كسر إرادة الفلسطينيين أو إنهاء مسيرة المقاومة، مضيفاً أن "الفكرة لا تموت باستشهاد أصحابها، وأن دماء الشهداء تمثل دافعاً لاستمرار الطريق".

ووجّه مهنا رسالة إلى الشعب الفلسطيني دعا فيها إلى التمسك بـ"درب الأقصى والعودة والكرامة"، مؤكداً ضرورة مواصلة الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال.

كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية، معتبراً أن فلسطين "ليست قضية جغرافية فحسب، وإنما قضية عقيدة وهوية ووجدان للأمة".

واختتم مهنا كلمته بالترحم على محمد الضيف وعلى جميع الشهداء، مشيداً بما وصفه بدورهم في قيادة المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.