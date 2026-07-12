التنمية الاجتماعية تطلق محركًا إلكترونيًا موحدًا للتحقق من روابط المساعدات وتحذر من الصفحات الوهمية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأحد، الإطلاق الرسمي لـ"محرك البحث الإلكتروني الشامل"، كمنصة حكومية موحدة تتيح للمواطنين التحقق من صحة وموثوقية روابط المساعدات والخدمات الإغاثية، في خطوة تهدف إلى حماية بيانات المواطنين ومواجهة انتشار الروابط الوهمية والاحتيالية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إطلاق النظام يأتي ضمن جهودها الوطنية لمكافحة ظاهرة الصفحات والروابط المزيفة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستغل حاجة المواطنين من خلال جمع بياناتهم الشخصية والمصرفية بطرق غير مشروعة تحت غطاء تقديم المساعدات أو تحديث البيانات.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي صلة لها أو للمؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة بهذه الروابط الوهمية، محذرة المواطنين من إدخال أي معلومات شخصية أو بيانات بنكية أو أرقام محافظ إلكترونية عبر روابط غير رسمية، تجنبًا لعمليات النصب أو الاستغلال.

وشددت على أن جميع الإعلانات الخاصة بالمساعدات والبرامج الإغاثية وروابط تحديث البيانات تُنشر حصريًا عبر المنصات الرسمية الموثقة التابعة للوزارة، مؤكدة أن أي إعلان يصدر خارج هذه القنوات لا يمثل جهة حكومية.

وأوضحت أنها تتابع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقانونية المختصة، مصادر نشر الروابط المشبوهة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفة المؤسسات الرسمية أو التلاعب ببيانات المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام محرك البحث الإلكتروني الجديد للتحقق من أي رابط قبل التفاعل معه، والإبلاغ عن الصفحات المشبوهة التي تنتحل اسم الوزارة أو المؤسسات المعتمدة.

كما طالبت المؤسسات والجمعيات بعدم إطلاق أي روابط إلكترونية لجمع بيانات المواطنين أو تقديم المساعدات دون التنسيق المسبق مع الوزارة، محذرة من المساءلة القانونية بحق المخالفين.

ودعت وسائل الإعلام وصناع المحتوى ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى المساهمة في توعية المواطنين، وتجنب تداول أي روابط غير معتمدة، حفاظًا على أمن البيانات والمصلحة العامة.