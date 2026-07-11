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مشاهد جديدة توثق حضور الشهيد حسين شلوف في معارك رفح وتجهيز الأنفاق الهجومية

مشاهد جديدة توثق حضور الشهيد حسين شلوف في معارك رفح وتجهيز الأنفاق الهجومية
مشاهد جديدة توثق حضور الشهيد حسين شلوف في معارك رفح وتجهيز الأنفاق الهجومية

الرسالة نت - متابعة

 

كشفت مشاهد مصوّرة جديدة عن جانب من النشاط الميداني للشهيد حسين عادل شلوف، أحد قادة الفصائل في كتيبة الشابورة التابعة لـلواء رفح، موثقةً مشاركته في عدد من المهام القتالية والهندسية خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة رفح.

وأظهرت المشاهد الشهيد شلوف وهو يشارك إلى جانب مقاتلين في إدارة المعارك ضد قوات الاحتلال، في إطار العمليات التي شهدتها مدينة رفح خلال الحرب، بما يعكس حضوره الميداني في ساحات المواجهة.

كما وثّقت اللقطات مشاركة الشهيد في أعمال إعداد وتجهيز الأنفاق الهجومية وترميمها، وهي مهام ميدانية ارتبطت بدعم العمليات القتالية وتعزيز جاهزية البنية العسكرية في مناطق الاشتباك.

وتسلّط هذه المشاهد الضوء على جانب من الأدوار التي اضطلع بها الشهيد حسين شلوف، سواء في الميدان القتالي أو في الأعمال الهندسية المرتبطة بالأنفاق، قبل استشهاده، وفق ما أظهره التوثيق المصوّر.

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313239

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