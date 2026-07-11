القسام تكشف مشاهد حصرية من مسيرة القائد الميداني هاني أبو عون ضمن "أقمار الطوفان"

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مادة مرئية جديدة تروي السيرة العطرة والتفاصيل الجهادية لأحد قادتها الميدانيين البارزين في لواء غزة، وذلك ضمن سلسلتها التوثيقية الشهيرة "أقمار الطوفان" التي تخلد فيها تضحيات أبطال معركة طوفان الأقصى.

وسلطت المادة المصورة الضوء على حياة وجهاد الشهيد القائد الميداني هاني نايف أبو عون، أحد أعمدة كتيبة الصبرة وتل الإسلام، مستعرضةً مسيرته الدعوية والعسكرية الحافلة بالبذل والعطاء منذ انخراطه في صفوف المقاومة في سن مبكرة.

وتضمنت المشاهد لقطات توثق دور القائد الراحل في الإعداد والتجهيز، والإشراف على تدريب وتأهيل جيل من المجاهدين الأشدّاء في محاور جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى بصمته الواضحة في تطوير الخطط الدفاعية والكمائن لكتيبة الصبرة وتل الإسلام.

وأبرزت المادة الدور القيادي والميداني البارز الذي اضطلع به الشهيد هاني أبو عون منذ اليوم الأول لانطلاق معركة طوفان الأقصى، حيث تقدم الصفوف الأولى في إدارة العمليات والتصدي لآليات وجنود الاحتلال المتوغلين في أحياء غزة.

وأظهرت التفاصيل ثباته وتنقله بين العقد القتالية والنقاط الثغرية المتقدمة، حتى ارتقى شهيداً مقبلاً غير مدبر إثر استهداف إسرائيلي مباشر خلال إدارته لإحدى المعارك الضارية في حي تل الإسلام، ليلتحق بركب "أقمار الطوفان" الذين عبدوا بدمائهم طريق التحرير.