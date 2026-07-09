8 شهداء خلال 24 ساعة ترفع حصيلة العدوان على غزة إلى 73,118 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، وصول 8 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، و17 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,092 شهيدًا، و3,507 إصابات، إضافة إلى انتشال 799 جثمانًا.

وأكدت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,118 شهيدًا و173,615 إصابة.