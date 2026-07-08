شركات النقل في غزة تلوّح بإغلاق المعابر بعد استشهاد سائق برصاص الاحتلال في كرم أبو سالم

لوّحت جمعية أصحاب شركات النقل الخاص في قطاع غزة بإغلاق المعابر وتعليق العمل عليها، احتجاجًا على استمرار استهداف السائقين الفلسطينيين أثناء تأدية عملهم، عقب استشهاد أحد السائقين برصاص الجيش الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم.

وقال نائب رئيس الجمعية، جهاد اسليم، إن السائق أحمد ناصر اسليم استشهد برصاص قوات الاحتلال في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، بعد انتهائه من تحميل البضائع وخروجه باتجاه قطاع غزة، قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأكد اسليم أن استهداف السائق يمثل "جريمة نكراء" بحق مدني كان يؤدي عمله، مشيرًا إلى أن السائقين باتوا يتعرضون لمخاطر متكررة أثناء نقل البضائع عبر المعبر.

وأضاف أن الجمعية تتجه نحو تعليق العمل على المعابر، محذرًا من أن استمرار استهداف السائقين يهدد حركة نقل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.

وطالب بتوفير حماية دولية للسائقين، ومنع احتكاكهم بقوات الاحتلال خلال أداء مهامهم، داعيًا الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين العاملين في قطاع النقل.

وأشار إلى أن عددًا من السائقين سبق أن قُتلوا أو اعتُقلوا أثناء عملهم، رغم خضوعهم للإجراءات الأمنية والفحوصات المطلوبة، مؤكدًا أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان سلامة العاملين واستمرار حركة نقل البضائع.