أحمد أبو حسين… حضور ميداني بارز برفقة القائد محمد عودة خلال "طوفان الأقصى"

ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد تُوثّق جانبًا من حضور القائد الميداني أحمد أبو حسين، قائد سرية في كتيبة المدفعية – لواء الشمال، خلال معركة "طوفان الأقصى" التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

وتضمّنت المشاهد ظهور أبو حسين في سياق العمل الميداني داخل وحدته، وسط حالة استنفار عسكري شهدتها محاور القتال في قطاع غزة، حيث بدا منخرطًا في إدارة وتنسيق المهام القتالية خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال.

كما أظهرت المادة المصوّرة تواجده في محطات عمل مشتركة جمعت عددًا من القادة الميدانيين الذين برزوا خلال المعركة، من بينهم الشهيد القائد محمد عودة، والشهيد أبو أنس الغندور، والشهيد أيمن المبحوح، ضمن سياق ارتباطات ميدانية عكست حجم التنسيق داخل وحدات المقاومة.

ويُشار إلى أن أبو حسين تلقى تدريبات عسكرية في مجالات متعددة تتعلق باستخدام السلاح، إلى جانب مشاركته – وفق ما يظهر في السياق التوثيقي – في تنفيذ وإدارة دورات تدريبية ميدانية استهدفت تعزيز الجاهزية القتالية لعناصر وحدته.

وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تسلط الضوء على نماذج من القادة والمقاتلين الذين كان لهم حضور بارز خلال معركة "طوفان الأقصى"، في إطار توثيقي متواصل لمجريات الحرب في قطاع غزة.