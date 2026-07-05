قاسم: المفاوضات تتقدم بإيجابية ونتمسك بتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية المستقلة

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة تعاملت بإيجابية ومسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحادثات تسير في اتجاه متقدم، مع استمرار العمل للتوصل إلى تفاهمات بشأن مختلف القضايا المطروحة.

وأوضح قاسم أن الحركة تسعى إلى اتفاق يضمن وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والشروع في إدخال مساعدات إغاثية حقيقية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة في جميع مناطق قطاع غزة.

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، شدد قاسم على أن الحركة متمسكة بمسار تسليم جميع ملفات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية المستقلة، مؤكدًا أنه لا تراجع عن هذا التوجه.

وجدد دعوته إلى جميع الأطراف للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية المستقلة إلى قطاع غزة، بما يمكنها من مباشرة مهامها والقيام بمسؤولياتها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.