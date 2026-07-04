محلل إيراني: طوفان الأقصى فشل مخططات تفكيك محور المقاومة

أكد المحلل السياسي الإيراني مهدي عزيزي أن معركة "طوفان الأقصى" وما تلاها من تطورات عسكرية وسياسية في المنطقة شكلت نقطة تحول كبرى، أفشلت محاولات استهداف محور المقاومة في المنطقة وإعادة تشكيل موازين القوى لصالح الاحتلال وحلفائه.

وقال عزيزي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": إن "هناك ما وصفه بمحاولات إقليمية ودولية لتفكيك محور المقاومة الذي يضم فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران".

وأوضح عزيزي، أن هذه المخططات كانت تستهدف، إضعاف هذا المحور وصولاً إلى “مركزه” في طهران، إلا أن أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من تطورات أدت إلى تغيير هذا المسار.

وأضاف أن الحرب على قطاع غزة وما رافقها من دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة كشفت حجم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي، في مقابل فشل في تحقيق الأهداف المعلنة، خاصة فيما يتعلق بإعادة رسم الخريطة السياسية والأمنية في المنطقة أو فرض وقائع جديدة بالقوة.

وأشار عزيزي إلى أن ما بعد "طوفان الأقصى" لم يكن امتداداً للسياسات السابقة، بل مرحلة جديدة أعادت خلط الأوراق في المنطقة، لافتاً إلى أن محاولات التطبيع بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية تأثرت بشكل مباشر بتداعيات الحرب وما رافقها من أحداث إنسانية وسياسية واسعة.

واعتبر أن استمرار الحرب وما نتج عنها من استهداف للبنى التحتية والمؤسسات المدنية في غزة يعكس فشلاً في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى إعادة النظر في مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.