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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
بلغة الأرقام .. كم تحتاج غزة لإزالة الركام
09 يوليو 2026 . الساعة: 01:55 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313049
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