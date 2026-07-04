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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ماذا تعرف عن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟
04 يوليو 2026 . الساعة: 10:16 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313047
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