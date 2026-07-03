السالم يدعو لتحرك عاجل لإنهاء معاناة غزة بعد 1000 يوم على "طوفان الأقصى"

دعا عضو تجمع العلماء المسلمين بلبنان الشيخ عبدالله السالم الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفه بالمأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والحصار بعد مرور ألف يوم على معركة "طوفان الأقصى".

وقال السالم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": إن "قطاع غزة ما زال يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة استمرار الحصار ونقص الغذاء والمياه والدواء"، مشيراً إلى أن معاناة السكان تتفاقم يوماً بعد يوم في ظل غياب حلول عملية تنهي الأزمة وتوفر الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

وأوضح أن المجتمع الدولي على دراية بحجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، مطالباً الدول العربية والإسلامية ودول الجوار ببذل مزيد من الجهود لفك الحصار وتقديم الدعم الإنساني العاجل للأهالي، مؤكداً أن سكان غزة يستحقون الحياة الكريمة والأمن والاستقرار كغيرهم من شعوب العالم.

وأشار السالم إلى أن استمرار عدوان الاحتلال وما يرافقها من سقوط ضحايا وتدمير للبنية التحتية يزيد من معاناة المدنيين، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للسكان.

وثمن كل الجهود والمبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، معرباً عن أمله في أن تتوحد المواقف العربية والإسلامية والدولية من أجل وقف الحرب ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء المأساة المستمرة في القطاع.