قيادي بالديمقراطية: الشعب الفلسطيني أثبت إرادة صلبة في الدفاع عن أرضه





غزة – خاص الرسالة نت:

أكد أركان بدر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مرور 1000 يوم على معركة "طوفان الأقصى" وحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشكل محطة وطنية لاستحضار تضحيات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين الذين سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة والفداء في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني.

وقال بدر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": إن "الشعب الفلسطيني أثبت خلال هذه الفترة صموداً استثنائياً وإرادةً صلبة في الدفاع عن أرضه وحقوقه الوطنية، رغم ما تعرض له من عدوان واسع النطاق شمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومحاولات التهجير القسري وسياسات التجويع والتعطيش وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة".

وأوضح بدر أن أبناء الشعب الفلسطيني يواصلون صمودهم وثباتهم في مواجهة الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف خيام النازحين والمباني السكنية، وما يرافق ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، إلى جانب استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة تنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق.

وشدد بدر على ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للضغط من أجل وقف العدوان بشكل كامل، وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ودعا إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل ينهي حالة الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية، وصولاً إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال ومشاريعه التوسعية والاستعمارية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتصدي لمخططات الضم والحسم التي تستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية.