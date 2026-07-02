كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة للشهيد لؤي الزايغ توثق إشرافه على عمليات "طوفان الأقصى" بلواء غزة

بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، وثّقت فيه جانبًا من المسيرة العسكرية للشهيد القائد الميداني لؤي الزايغ، كاشفةً مشاهد حصرية من إشرافه على عمليات ميدانية خلال معركة "طوفان الأقصى" في لواء غزة.

وأظهرت اللقطات الشهيد الزايغ في مواقع قيادة وإشراف ميداني، إلى جانب عدد من قادة القسام، بينهم الشهيد القائد باسل إبراهيم، والقائد أبو معاذ سعدة، والشهيد أبو عبيدة المظلوم، والشهيد أبو الوليد دلول، في مشاهد عكست مستوى التنسيق والقيادة الميدانية خلال إدارة العمليات.

كما وثّق الإصدار جانبًا من الدور التدريبي الذي اضطلع به الشهيد، حيث ظهر وهو يشرف على تدريب المقاتلين على مختلف أنواع الأسلحة، وأساليب القتال، وتنفيذ الكمائن، في إطار إعداد الوحدات القتالية ورفع جاهزيتها.

وكشفت المشاهد أيضًا عن دور الشهيد لؤي الزايغ في قيادة وتخطيط كمين البراء، أحد الكمائن التي نفذتها كتائب القسام خلال المعركة، حيث ظهر وهو يتابع مراحل الإعداد والتنسيق الميداني، بما يعكس حضوره في التخطيط والإشراف المباشر على تنفيذ المهام.

واختُتم الإصدار بوصية مصورة للشهيد، دعا فيها إلى الثبات على طريق المقاومة، والتمسك بالقرآن الكريم، والمحافظة على الصلاة، وحثّ المجاهدين على مواصلة الطريق وعدم التراجع، مؤكدًا أن التضحية في سبيل فلسطين شرف ومسؤولية، وأن دماء الشهداء ستبقى وقودًا لمعركة التحرير.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، التي تواصل كتائب القسام من خلالها توثيق سير قادتها ومجاهديها، وإبراز أدوارهم في التخطيط والإعداد والقتال خلال معركة "طوفان الأقصى"، عبر مشاهد تُنشر للمرة الأولى، لتوثيق جانب من تاريخ المعركة ومسيرة من شاركوا فيها حتى استشهادهم.