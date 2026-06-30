الاحتلال يغلق جمعية التضامن الخيرية في نابلس لعام كامل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، المقر الرئيسي لجمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأغلقت البناية التجارية التي تضم مقر الجمعية بالكامل، ضمن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم مؤسسات وفعاليات نابلس، غسان حمدان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة قرابة الساعة الخامسة فجراً، وحاصرت مقر الجمعية قبل أن تفتشه وتعبث بمحتوياته، ثم علّقت إخطاراً يقضي بإغلاقه لمدة عام، بدعوى أن الجمعية "تساند الإرهاب".

وأوضح حمدان أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بإغلاق مقر الجمعية، الذي يشغل طابقاً واحداً من المبنى، بل أغلقت البناية بالكامل بعد تلحيم جميع أبوابها، رغم أنها تضم عشرات المكاتب والمحال التجارية.

وأكد أن جمعية التضامن الخيرية تقدم خدمات إنسانية للفقراء والأيتام والفئات المهمشة، وتشرف على مؤسسات تعليمية وخيرية، مشيراً إلى أن استهدافها يأتي في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى تجفيف مصادر الدعم المجتمعي وتقويض صمود الفلسطينيين.

وأضاف أن الجمعية تأسست عام 1952، وتواصل عملها منذ نحو 75 عاماً، معتبراً أن قرار إغلاقها يندرج ضمن التصعيد الإسرائيلي ضد المؤسسات الفلسطينية العاملة في المجال الخيري.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الضفة الغربية، إذ أغلقت منذ مطلع العام عدداً من لجان الزكاة والمؤسسات الخيرية، واعتقلت عدداً من العاملين فيها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل، وأغلقت عدداً من الطرق، ما أدى إلى عزل مناطق عن بعضها، بالتزامن مع مداهمة منازل المواطنين وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

كما نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم والليلة الماضية، حملات دهم واقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقال عدد من الفلسطينيين.