ترامب: إيران طلبت اجتماعا مع واشنطن وسيعقد الثلاثاء في الدوحة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن إيران طلبت عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن تخطيط من واشنطن وطهران لعقد اجتماع لحل الخلافات.

وأوضح ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، أن الاجتماع سيعقد غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، فيما لم يصدر بعد تعقيب رسمي من الدوحة بهذا الشأن.

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قد أفاد في وقت سابق الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع لم يكشف عن هويته، بأن الولايات المتحدة وإيران تخططان لعقد اجتماع في قطر الثلاثاء، بهدف حل الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك بعد توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، بوساطة قطر وباكستان، قد اختُتمت في 21 حزيران/ يونيو الجاري.

وخلال المفاوضات، تمت مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 مادة.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية الباكستانية حينئذ، في بيان مشترك، بأن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف على الجوانب السياسية لجهود الوساطة، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين توصلا إلى خارطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما.

وفي 18 حزيران/ يونيو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.