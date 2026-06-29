شهيدان وجرحى بقصف (إسرائيلي) استهدف خيمة للنازحين غربي خانيونس

استشهد مواطنان وأصيب ثمانية آخرون، مساء الاثنين، إثر غارة شنها جيش الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في إطار مواصلة استهدافه مناطق النزوح والسكان المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت خيمة للنازحين قرب مفترق النص على شاطئ بحر خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثمانية آخرين، نُقلوا إلى المستشفى، فيما يُتوقع ارتفاع عدد الضحايا في ظل خطورة بعض الإصابات.

ويواصل جيش الاحتلال تصعيد هجماته على مختلف مناطق قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف الأحياء السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء، مخلفًا المزيد من الشهداء والجرحى، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية مع استمرار الحصار وانهيار المنظومة الصحية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 73,058 شهيدًا و173,488 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكدة أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.