"التربية" تعلن عقد امتحاني التربية الدينية والقرآن إلكترونيًا لطلبة التوجيهي في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أن امتحان مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه (الجلسة الأولى)، المقرر عقده يوم السبت الموافق 4 يوليو/تموز المقبل، سيُجرى إلكترونيًا لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الامتحان سيُعقد داخل قاعات الامتحانات باستخدام تطبيق "وايز سكول"، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال اليومين المقبلين تعليمات تفصيلية وآلية تنفيذ الاختبار.

وكانت امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" قد انطلقت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 89 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الطلبة الفلسطينيين في الخارج.

وبحسب بيانات الوزارة، يتوزع المتقدمون للامتحانات بواقع 51 ألفًا و499 طالبًا وطالبة في محافظات الضفة الغربية، و37 ألفًا و698 طالبًا وطالبة في قطاع غزة، إضافة إلى 1941 طالبًا من أبناء القطاع الموجودين خارج فلسطين.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات في محافظات الضفة الغربية والسفارات الفلسطينية بالخارج حتى 8 يوليو/تموز 2026، فيما يختتم طلبة قطاع غزة امتحاناتهم في 29 يونيو/حزيران الجاري.