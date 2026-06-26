نعيم قاسم: المقاومة أفشلت المشروع الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاحتلال الانسحاب الكامل من لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن المقاومة نجحت في إفشال ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي الأمريكي" في المنطقة، معتبراً أن التطورات الأخيرة أفرزت واقعاً جديداً بعد المواجهات التي شهدها لبنان والمنطقة.

وقال قاسم، في كلمة له، إن وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية لا يرتبط بالصواريخ، وإنما بما وصفه بسعيها إلى احتلال لبنان وابتلاع أراضيه، مؤكداً أن المقاومة تمكنت من إحباط هذه المخططات ومنع الاحتلال من تحقيق أهدافه.

وأضاف أن إيران نجحت في الصمود أمام الضغوط والتحديات، معتبراً أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها تمثل، بحسب وصفه، "إعلاناً رسمياً بهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل"، وأن نتائج المواجهة الأخيرة أثبتت فشل محاولات فرض الشروط على طهران.

وفي الشأن اللبناني، شدد قاسم على أن إسرائيل مطالبة بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها دون قيد أو شرط، مؤكداً أن احترام السيادة اللبنانية يبدأ بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى توحيد الموقف الوطني في مواجهة إسرائيل، ورفض ما وصفه بـ"إملاءات الوصاية الأمريكية والإسرائيلية"، معتبراً أن الدولة لا يمكنها الاستقرار إذا دخلت في مواجهة مع شريحة واسعة من اللبنانيين.

وأكد أن المقاومة ستواصل أداء دورها، قائلاً إنها مستمرة بوجودها وقراراتها وإمكاناتها، واصفاً إياها بأنها ركيزة لاستقلال لبنان وتحريره، وموجهاً رسالة إلى السلطات اللبنانية أكد فيها استعداد المقاومة للتعاون من أجل تعزيز سيادة البلاد.

وفي ختام كلمته، شدد قاسم على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات المقاومة، مؤكداً أن "تحرير فلسطين سيبقى البوصلة".