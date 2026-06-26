مصدر أمني: ضبطنا عملاء للاحتلال بغزة خططوا لتنفيذ مخطط تخريبي

أكد مصدر أمني بغزة، يوم الخميس، ضبط مجموعة من عملاء الاحتلال الإسرائيلي بحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة كانوا يخططون لتنفيذ مخطط تخريبي.

وقال المصدر لمنصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، أن الاحتلال والعصابات العميلة سينفذون مخططًا تخريبيًا في أكثر من منطقة خلال الساعات المقبلة، وفق اعترافات أولية للعملاء.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة عملاء الاحتلال؛ الذين تم توزيعهم من قبل العصابات العميلة بين خيام النازحين في أكثر من منطقة بقصد القيام بأعمال تخريبية.

ودعا المصدر، المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مريبة أو عناصر مسلحة مشبوهة.