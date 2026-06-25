آفي ديختر يدعو سكان غزة للانتفاض ضد المقاومة في أحدث رسائل التحريض الإسرائيلية

دعا رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الأسبق ووزير الزراعة الحالي آفي ديختر، في تسجيل مصور، سكان قطاع غزة إلى الانتفاض ضد المقاومة وحركة حماس، في أحدث رسالة إسرائيلية تستهدف التأثير على الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وجاءت دعوة ديختر بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الحديث داخل الأوساط الإسرائيلية عن مستقبل القطاع وسكانه، في ظل الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتعيد تصريحات ديختر إلى الواجهة سلسلة الرسائل التي دأبت المؤسسة الإسرائيلية على توجيهها إلى سكان قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، عبر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الذي نشر في مناسبات عدة رسائل دعا فيها الفلسطينيين إلى الوقوف ضد حركة حماس، وحمّلها مسؤولية استمرار الحرب، في إطار حملة إعلامية ونفسية استهدفت التأثير على الرأي العام داخل القطاع.

وتزامنت هذه الدعوات مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتشديد الحصار على غزة، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الفلسطينية من محاولات استهداف الجبهة الداخلية وإثارة الانقسام المجتمعي، بالتوازي مع استمرار العدوان وتفاقم الأزمة الإنسانية.