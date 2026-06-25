تحالف منظمات المجتمع المدني يحذر من دعوات تهدد السلم الأهلي في غزة

حذر تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من الدعوات والتحركات التي يجري الترويج لها قبيل يوم الجمعة، معتبرًا أنها تنطوي على مخاطر جدية على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

وقال التحالف، في بيان صدر اليوم الخميس، إن القطاع يمر بأخطر مراحله في ظل الحرب المستمرة، ما يستدعي تعزيز الوحدة الوطنية والتكافل المجتمعي والتماسك الداخلي، بدلاً من الانجرار نحو الانقسام أو الفوضى والصدامات الداخلية.

ودعا جميع القوى الوطنية والمجتمعية والعشائرية والشبابية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة خطاب التحريض، ونبذ كل أشكال الكراهية والعنف والتوتر المجتمعي، حفاظًا على وحدة المجتمع الفلسطيني.

وأكد التحالف أن الحق في التعبير عن الرأي يجب أن يُمارس في إطار المسؤولية الوطنية واحترام القانون، وبما لا يهدد الأمن المجتمعي أو يضر بصمود الشعب الفلسطيني، محذرًا من الانجرار وراء دعوات أو أجندات قال إنها تستهدف زعزعة الجبهة الداخلية.

واختتم التحالف بيانه بالتشديد على أن قطاع غزة بحاجة إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود وتعزيز التماسك المجتمعي، بما يسهم في حماية المواطنين وصون القضية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.