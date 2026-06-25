الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى وإعماره في يوم عاشوراء

دعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيين وكل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس، إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف التواجد فيه تزامنًا مع حلول يوم عاشوراء.

وقال الشيخ صبري، في تصريح صحفي، إن إحياء يوم عاشوراء في رحاب المسجد الأقصى يمثل اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أهمية إعمار المسجد بالعبادة والرباط في ظل ما يتعرض له من انتهاكات متواصلة.

وشدد على ضرورة اغتنام هذه المناسبة الدينية بالحضور المكثف إلى المسجد الأقصى، لما يمثله ذلك من تأكيد على مكانته الدينية والإسلامية، ودعم لصمود المقدسيين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تؤكد فيه المرجعيات الدينية والوطنية في القدس أن شدّ الرحال والرباط المستمر في المسجد الأقصى يشكلان أحد أبرز وسائل الحفاظ على هويته الإسلامية، والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض واقع جديد من خلال مشاريع التهويد والتقسيم الزماني والمكاني.