مستوطنون يقتحمون موقع سبسطية الأثري وقوات الاحتلال تنتشر في نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط الموقع لتأمين الاقتحام.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، حيث انتشرت آلياتها ودورياتها في محيط البلدة القديمة والسوق التجاري، إلى جانب انتشار واسع لفرق المشاة في المنطقة، دون أن تُسجل أي حالات اعتقال.

وتتعرض بلدة سبسطية بشكل متكرر لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال، لا سيما في المنطقة الأثرية، ضمن محاولات متواصلة لفرض السيطرة على الموقع التاريخي وتغيير هويته الفلسطينية. كما تشهد مدينة نابلس اقتحامات شبه يومية تتخللها عمليات دهم وانتشار عسكري في أحياء المدينة وبلدتها القديمة.