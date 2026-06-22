الدفاع المدني: استهداف مركبات مدنية في غزة وخانيونس يواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ غارات تستهدف المدنيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح بصل، في تصريح صحفي، أن طائرات الاحتلال قصفت مركبتين مدنيتين؛ الأولى استُهدفت صباح اليوم في مدينة غزة، فيما تعرضت الثانية لقصف في منطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى أن الغارة الأخيرة في مواصي خانيونس وقعت في منطقة تشهد اكتظاظًا بالمواطنين والنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الخروقات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي أدت، وفق معطيات فلسطينية، إلى استشهاد أكثر من 1020 فلسطينيًا وإصابة المئات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وجدد بصل التحذير من تداعيات استمرار استهداف المدنيين والمناطق المأهولة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.