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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أزمة المياه في غزة بالأرقام
22 يونيو 2026 . الساعة: 09:47 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/312768
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