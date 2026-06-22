بالفيديو: هتافات لفلسطين ترافق احتفالات الجماهير المصرية بعد الفوز في كأس العالم

شهدت شوارع مدينة فانكوفر الكندية، عقب نهاية مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026، أجواء احتفالية استثنائية امتدت خارج أسوار الملعب، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري بتحقيق أول فوز في تاريخه بالمونديال.

وجاء الانتصار الذي حققه منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليمنح “الفراعنة” لحظة تاريخية طال انتظارها، قبل أن تتحول الاحتفالات إلى مشاهد جماهيرية لافتة في محيط الملعب والشوارع المجاورة.

وخلال الاحتفالات، رُصدت هتافات من الجماهير المصرية تضمنت رسائل تضامن مع فلسطين، في مشهد عفوي تزامن مع فرحة الفوز، حيث خرجت الجماهير للاحتفال بالنتيجة التاريخية، ورفعت شعارات وهتافات حملت بعدًا إنسانيًا إلى جانب البعد الرياضي.

ويأتي هذا المشهد امتدادًا لحالة أوسع من التفاعل الجماهيري التي رافقت البطولة، حيث شهدت مدرجات كأس العالم في أكثر من مناسبة هتافات وشعارات داعمة لفلسطين من جماهير عدة منتخبات، من بينها المغرب وأسكتلندا، إلى جانب تصاعد دعوات جماهيرية في بعض المباريات تطالب بطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في انعكاس لتداخل البعد الرياضي مع القضايا السياسية والإنسانية داخل الحدث العالمي.

وبين فرحة الانتصار التاريخي وتعدد الرسائل الجماهيرية في المدرجات والشوارع، عكست هذه اللحظات طبيعة كأس العالم كمساحة تتجاوز كرة القدم إلى فضاء أوسع من التعبير الجماهيري والتفاعل الإنساني.